İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı

İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
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İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada mahkeme, 87 yaşındaki Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Temmuz tarihine ertelendi.

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı.

İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldıİnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç

BİR DİZİ NÖROLOJİK TEST YAPILDI

Önceki celsede mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.

FİİLİ EHLİYETİNİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi.

İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde bugün ikinci celsesi görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 4 Temmuz tarihine erteledi.

"İZNİMİZ OLMAKSIZIN KAÇIRILDI"

İnan Kıraç'ın vasileri Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya'nın Sayın İnan Kıraç'a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir. 22 Mayıs 2025 tarihinde hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç'ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç'ın hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen Sayın İnan Kıraç kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir" denildi.

İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

2024 Aralık'ta Emine Alangoya ile yaptığı evlilikle aile içinde krize neden olan İnan Kıraç'ın, 22 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. 87 yaşındaki Kıraç'ın eşine yakın kişilerce kaçırıldığı ve olay esnasında Emine Alangoya'nın da Kıraç'ın bindirildiği araçta olduğu öne sürülmüştü. Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilen anlar ise hastane görevlilerinin cep telefonu kamerasına yansımıştı. Kıraç'ın bir süre şehir içinde dolaştırıldığı ve daha sonra mevcut ikametine bırakılarak vasilerine teslim edildiği ortaya çıkarken, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldıİnan Kıraç ve eşi Emine Alangoya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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