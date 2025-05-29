Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu
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Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısına çıkan ve daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde çıktığı yerden indirildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla kayda aldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A., paniğe yol açtı.

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

SAATLER SÜREN İKNA ÇABALARIYLA ÇATIDAN İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı. Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

ŞEHİR ŞEHİR GEZİP 100'ÜN ÜZERİNDE GİRİŞİMDE BULUNMUŞ

İ.A.'nın daha önce birçok şehirde benzer şekilde çatılara çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bu sayının 100'ü aştığı öğrenildi.

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

GÖSTERİ İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan, olay esnasında toplanan kalabalığın davranışları ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların birçoğu yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla saniye saniye kayıt etti.

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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