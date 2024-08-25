Üye Girişi
Haberler

İnsanlık Ölmemiş: Tomar Tomar Para Buldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çerkezköy'de bir bankanın ATM'sinde para bulan fabrika işçisi, bulduğu yüklü miktardaki parayı polis ekiplerine teslim etti. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Sami Erdem, paranın sahibini bulmak için polis çalışma başlattı.

'İnsanlık Ölmemiş' dedirten davranış: Tomar tomar para buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de bir bankanın Atm'sinde para bulan fabrika işçisi, bir çocuk babası Sami Erdem'in duyarlı davranışı, 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Sami Erdem, bulduğu yüklü miktardaki parayı polis ekiplerine tutanak eşliğinde teslim etti. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Sami Erdem, Atatürk Caddesi'nde bir bankanın Atm'sinden para çekmek istediği sırada, ekranda "paranızı alınız" yazısını fark etti. ATM haznesinde duran parayı gören Erdem, kısa bir şaşkınlık yaşadı. Parayı saydığında yüklü miktarda olduğunu tespit eden fabrika işçisi, paranın sahibi gelir diye bir süre ATM önünde bekledi. Ancak kimse gelmeyince, parayı Gazi Polis Merkezi'ne teslim etmeye karar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte merkeze giden Sami Erdem, bulduğu parayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti. Polis, bankamatikteki işlem hareketlerine bakarak, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Duyarlı davranışı nedeniyle Sami Erdem'e teşekkür edildi.

"İhtiyacı olan birinin olabilir"

Parayı bulduğunda şaşkınlık yaşadığını belirten Sami Erdem, "Parayı saydıktan sonra bir süre bankamatik önünde bekledim. Gelen giden olmadıktan sonra bu para ihtiyacı olan birinin olabilir diye düşündüm ve polisi arayıp durumu anlattım," dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sami Erdem Çerkezköy Tekirdağ 3-sayfa ATM 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak?
title