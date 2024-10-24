İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı

Bakımevinde Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi: 3 Ölü, 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, 60 Yaşında Bir Kadın Tutuklandı

Bir bakımevinde üç kişinin ölümüyle ilgili olarak bir kadın, taksirle adam öldürme şüphesiyle tutuklandı.

Polis, Gainsborough Bakımevi'nden yedi kişinin daha hastaneye kaldırıldığını ve olayda birincil araştırma konusunun karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

Dorset Polis Teşkilatı, ölümlerin şu an için şüpheli olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bölgede yaşayan 60 yaşındaki bir kadın, taksirle adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı ve halen polis gözetiminde tutuluyor.

Polis, Swanage'daki Ulwell Road'da bulunan bakımevinde üç sakinin ölü bulunmasıyla ilgili ihbarı sabah 07:16'da aldığını açıkladı.

Önlem amacıyla yedi kişi hastaneye kaldırıldı.

Bakımevinin diğer sakinleri uygun bakım alabilecekleri başka bir yere tahliye edildi.

Büyük Suç Soruşturma Ekibi'nden Başmüfettiş Neil Third şunları söyledi: "Trajik bir şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine içten düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerine polis memurlarımız destek veriyor."

"Soruşturmamız kapsamında, ağır ihmal oluşturabilecek eylem veya ihmallerin olup olmadığını belirlemek ve yaşananlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak için bir tutuklama gerçekleştirdik."

"Tutuklama sürecinin kişilere belirli yasal korumalar sağladığını belirtmek önemli. Yasal süreç başladığı için medya ve kamuoyundan daha fazla spekülasyon yapmaktan kaçınmalarını rica ediyoruz."

"Bu olayın Swanage sakinlerini derinden etkilediğinin farkındayız ve gün boyunca gösterilen özen ve saygı için herkese teşekkür etmek istiyoruz."

"Yerel mahalle polisimiz destek sağlamak için hazır bulunacak. Bu zor zamanda, bölgede soruşturmamızı sürdürürken toplum üzerindeki etkiyi en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."