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İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı

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Birleşik Krallık'ta bir okulda 14 yaşında kız öğrenci, iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı. Carmarthenshire'daki Amman Valley Okulu'nda gerçekleşen olayda öğretmenler F. Elias, L. Hopkin ve bir öğrenci yaralandı. Saldırgan, yaralama ve kesici alet bulundurma suçlarını kabul etti, cinayete teşebbüsü reddetti. Olay okul güvenliği endişelerini artırdı. Yetkililer, benzer olayları önlemek için tedbirler üzerinde çalışıyor.

Carmarthenshire'daki Amman Valley Okulu'nda yaşanan şok edici bir olay, 14 yaşındaki bir kız öğrencinin iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladığı iddiasıyla mahkemeye taşındı. Meydana gelen saldırıda, öğretmenler Fiona Elias ve Liz Hopkin ile bir öğrenci yaralandı.

Swansea Ağır Ceza Mahkemesi'nde gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri, olayın trajik detaylarını ortaya koydu. Özel eğitim öğretmeni 53 yaşındaki Bayan Hopkin dört kez bıçaklanırken, drama ve Galler dili öğretmeni Bayan Elias boynundan yaralandı.

Görüntülerde, saldırıdan önce kız öğrencinin okul salonunda zaman geçirdiği ve bıçağı yere sapladığı görülüyor. Daha sonra öğretmenlerle konuşmaya başlayan kız, aniden bıçağı çıkararak saldırıya geçiyor. Bayan Elias'a saldırdıktan sonra, onu engellemeye çalışan Bayan Hopkin'i de bıçaklıyor.

Olayın ardından, okul personeli Steven Hagget ve Darrel Campbell'in kızı sakinleştirmeye çalıştığı, ancak kızın başka bir öğrenciyi de yaraladığı kaydedildi. Sonunda Bay Campbell tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, yaralama kastı ve okul alanında kesici alet bulundurma suçlamalarını kabul etti, fakat cinayete teşebbüs suçlamasını reddetti.

Savcı William Hughes KC, Bayan Hopkin'in en ağır yaraları aldığını ve hava ambulansıyla Cardiff'e nakledildiğini belirtti. Bayan Elias ve yaralanan öğrenci ise Swansea'deki bir hastanede tedavi gördü. Üç kurban da hayati tehlike atlatarak taburcu edildi.

Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan sanığın duruşması Pazartesi günü devam edecek. Olay, okul güvenliği konusunda endişeleri artırırken, toplumda şok etkisi yarattı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için alınabilecek önlemleri değerlendiriyor.

İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı

İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı

İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı

İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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