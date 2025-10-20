Haberler

İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu
Güncelleme:
Ankara'da 2014 yılında kurulan Umut Hayır Mağazası'nın sahibi Sadettin Karagöz'ün yardıma muhtaç 3 Suriyeli kadına defalarca cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Cinsel ilişkiye giremeyeceğini öne sürüp sağlık raporlarını paylaşan Karagöz, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

BBC Türkçe'nin bir yıl süren araştırmasına göre, "mültecilerin dedesi" olarak tanınan Sadettin Karagöz'ün, başkentteki çaresiz Suriyeli kadınlara yönelik taciz ve istismar iddialarının merkezinde olduğu öne sürülüyor.

"YARDIM DAĞITTIĞI SIRADA CİNSEL SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU"

Altındağ'da 2014 yılında kurulan Umut Hayır Mağazası'nda gönüllü yardım çalışmaları yürüten Karagöz'ün, yardıma muhtaç kadınlara yardım bahanesiyle cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Üç kadın, Karagöz'ün yardım dağıttığı sırada kendilerine dokunduğunu ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu anlattı. Kadınlar, korktukları için uzun süre şikâyetçi olamadıklarını belirtti.

"BAĞIRMASAYDIM BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞACAKTI"

Savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Medina, Nada ve Batoul, yardım almak için gittikleri dükkânda Karagöz'ün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. Medina, "Bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı" derken, Nada "Yalnız kalmamı istedi, gelmezsem yardım etmeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Nada, ailesinin çaresizce yardıma ihtiyacı olduğu için Karagöz'e gittiğini söyledi.

"ÖLMEK İSTEDİM AMA ÇOCUKLARIM İÇİN HAYATTA KALDIM"

Medina, yaşadıklarından sonra başka bir şehre taşındı ve "Hâlâ onu rüyalarımda görüyorum. Ölmek istedim ama çocuklarım için hayatta kaldım" dedi. Batoul ise yardım paketini almak için döndüğünde Karagöz'ün kendisine dokunduğunu ve tepki gösterince dükkândan ayrıldığını anlattı.

Batoul, Karagöz ile karşılaşmaktan korktuğunu, evinden çıkamadığını ve kapı çaldığında açmaya korktuğunu söyledi.

KARAGÖZ TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emekli bir banka çalışanı olan Sadettin Karagöz ise, tüm suçlamaları reddetti. Karagöz, mağazasında bugüne kadar 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini belirterek, "Biz sadece iyilik yaptık, birkaç kişinin iftirasıyla yıkılmayız" dedi. Cinsel ilişkiye giremeyeceğini öne süren Karagöz, sağlık raporlarını da basınla paylaştı. Ancak uzmanlar, bu raporun iddiaları çürütmeye yetmeyeceğini ifade etti.

Sadettin Karagöz.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST

Karagöz hakkında daha önce de benzer şikâyetler yapıldığı, polisin 2019 ve 2025 yıllarında kendisini sorguladığı belirtildi. Ancak her iki dosyada da delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

2025'te yardım mağazasına yapılan polis baskınında dükkan mühürlendi, Karagöz yeniden sorgulandı. Mağdurlar, polise gitmekten çekindiklerini, sınır dışı edilme korkusu yaşadıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü yetkilileri de iddiaları ciddiye aldıklarını, ancak mağdurların güvenlik endişesi nedeniyle şikâyetçi olamadığını bildirdi. Karagöz, bu yıl mağazasının adını Bir Evim Aşevi Derneği olarak değiştirdi ve resmî dernek statüsü için başvuruda bulundu.

