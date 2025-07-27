İnegöl'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

İnegöl'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi; 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ali A.(46) yönetimindeki 16 BPH 431 plakalı otomobil yaya geçidinde durdu.

Arkasında seyir halinde olan Alanur K.(22) yönetimindeki 16 AGH 700 plakalı otomobil durduğu sırada arkasından seyir halinde olan Batuhan S.(18) idaresindeki 16 BHS 707 plakalı otomobil çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan Alanur K. yönetimindeki otomobil de önünde duran Mehmet Ali A.'nın kullandığı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza da sürücüler Batuhan S. ve Alanur K. ile otomobilde bulunan Melisa A.(21) ile Naz N.(17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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