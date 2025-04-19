İnegöl'de Polis Aracının Karıştığı Zincirleme Kazada İki Polis Memuru Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis aracı ile 2 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak ile Kurtuluş Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kavga ihbarına gitmek üzere Cami Aralığı Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü polis memuru A.D.(33) yönetimindeki polis aracı ile Kurtuluş Sokak üzerinde seyir halinde olan Gürkan B.(33) yönetimindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç park halindeki 16 BHH 711 plakalı araca çarparak durabildi.

Kaza sonucu polis otosunun sürücüsü polis memuru A.D. ile yanındaki polis memuru M.A.A.(31) yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA