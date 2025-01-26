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Parkta demir kapıya eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

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Bursa'da parkta oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun elini demir kapıya sıkıştırması sonucu parmağı koptu. Baş parmağı parçalanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde bir parkta saat 12.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Ferhat M, babası Mehmet M. ile parka gitti.

Parkta demir kapıya eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

PARMAĞI KOPTU

Bir süre parkta oynayan çocuk eve gitmek istedi. Parktan çan çocuk demir kapıyı kapatırken sağ elini sıkıştırdı. Sağ baş parmağı parçalanan çocuğu, babası aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Parkta demir kapıya eli sıkışan çocuğun parmağı koptu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çok dikkat etmesi lazım ailelerin çocuklarına parklarda

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