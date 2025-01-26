Parkta demir kapıya eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde bir parkta saat 12.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Ferhat M, babası Mehmet M. ile parka gitti.

PARMAĞI KOPTU

Bir süre parkta oynayan çocuk eve gitmek istedi. Parktan çan çocuk demir kapıyı kapatırken sağ elini sıkıştırdı. Sağ baş parmağı parçalanan çocuğu, babası aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.