İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arda G. (18) yönetimindeki 16 AUC 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı Mustafa O. (18) yaralandı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa