İnegöl'de Hırsızlar Para Kasasıyla Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinden 150 kilo ağırlığındaki para kasasını çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması ve kovalamaca sonucu yakalandı. Kasayı açamayan şüpheliler, içinden sahte altınlar çıktığını görünce hayrete düştü.

Olay, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi, işyerine girerek içerideki para kasasını açmaya çalıştı. Ancak kasayı açamayan şüpheliler, 150 kilo ağırlığındaki kasayı kucaklayarak araçlarına yükledi ve olay yerinden kaçtı. Sabah işyerine gelen işletme yetkilisi, kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Cihan V. (20) ve Yahya T. (20)'yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldığı kasa, Halhalca Mahallesi'nde bir tarlada bulunurken, kasanın içerisindeki sahte altınları gören hırsızlar şok oldu. Gözaltına alınan Cihan V.'nin, ruhsatsız silah bulundurmaktan 4 ay hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 40 hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA