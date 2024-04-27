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İnegöl'de hafif ticari araç çarptığı çocuk havada metrelerce uçtu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk, metrelerce havaya uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk, metrelerce havaya uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Yusuf D. (24) idaresindeki 41 AOK 228 plakalı hafif ticari araç, yola koşarak çıkan 10 yaşındaki Salih G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan çocuk, yere düşerek yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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