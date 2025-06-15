İnegöl'de Eşini Öldürüp İntihar Eden Şoförün Cenazesi Toprağa Verildi

İnegöl'de Eşini Öldürüp İntihar Eden Şoförün Cenazesi Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Murat Canbolat, eşi Hatice Canbolat'ı öldürdükten sonra intihar etti. Hatice Canbolat'ın sosyal medya paylaşımındaki anlamlı sözler dikkat çekti. Çiftin cenazeleri düzenlenen törenle defnedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini öldürüp aynı tabancayla intihar eden özel halk otobüsü şoförü ve eşi, toprağa verildi. Kadının ölümünden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz" ifadeleri dikkat çekti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Murat Canbolat (58) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Hatice Canbolat (53) ile tartışmaya başladı. Murat Canbolat, tabancayla eşini başından vurup öldürdü. Ailesi, öfkeli adamın elinden zorlukla tabancayı almaya çalıştılar ama vazgeçiremediler. Canbolat, kapıyı kilitleyip, tabancayı başına doğrultup ateş ederek canına kıydı. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak içeri girdiler. Sağlık ekipleri kadın ve kocasının öldüğünü tespit etti. Kadın ve eşinin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Paylaşımı yürek dağladı

Kadının öldürülmeden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Hatice Canbolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz" ifadeleri dikkat çekti.

Öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri Mahmudiye Mahallesi'ndeki Urgancılar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Kent Mezarlığına defnedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir

Netanyahu İran'la ilgili niyetini açıkladı: Savaş bitince değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

İsrail'in Hamaney'le ilgili planına Trump izin vermedi
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha

Sporting Gyökeres'in yerini Süper Lig'in yıldızıyla dolduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.