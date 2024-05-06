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İnegöl'de çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurşunlu Mahallesi'nde çıkan yangında Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait 3 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler,

kimsenin yaşamadığı öğrenilen Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait evleri sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak, soğutma çalışması başlattı.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Şener İtfaiye İnegöl Bursa Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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