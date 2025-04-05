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İneğe Çarpan Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yola aniden çıkan ineğe çarpan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

İneğe çarpan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yola aniden çıkan ineğe çarpan otomobilin kadın sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil, yoldan geçen bir ineğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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