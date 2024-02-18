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İmralı Adası'nda batan geminin mürettebatı için midye çiftliğinde arama çalışmaları

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İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, midye çiftliğine dalış gerçekleştirerek arama çalışmaları yapıyor.

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürerken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, midye çiftliğine dalış gerçekleştirerek arama çalışmaları yapıyor.

Balıkesir'in Marmara Adasından yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde geminin enkazına dalış yaparak 5 kayıp mürettebatı arama çalışması gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ise geminin enkazına yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan midye çiftliğine 2 dalgıç dalış gerçekleştirdi. Üst kısmından dubalarla bağlı olan ve 20 metre derinliğe kadar inen halatlarla dolu midye çiftliği, herhangi bir cansız bedenin takılma ihtimaline karşı dalgıçlarla kontrol ediliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı İmralı Adası 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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