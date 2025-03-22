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İstanbul'daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sonrası İstanbul'da saat 06.00 sıralarında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda protestolara katıldıkları ve sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yaptıkları gerekçeleriyle hakkında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 56'sı gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından birçok kentte protestolar başladı.

56 KİŞİ GÖZALTINDA

Protestoların ardından İstanbul'da sabah 06.00 sıralarında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, 911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefette bulundukları veya sosyal medyada provakatif paylaşımlarla "halkı sokağa çağırdıkları, korku ve panik yaratarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" iddialarıyla toplam 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 56'sı gözaltına alındı.

İstanbul'daki protestolar sonrası 94 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı

İBB BİNASININ CAMLARINI KIRIP GİRDİLER

İBB'nin Saraçhane binasının önünde düzenlenen protestolarda kalabalık ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Kalabalık arasında bir grup taşkınlık çıkararak polise yanıcı ve patlayıcı madde attı. Polis eylemcileri biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

İstanbul'daki protestolar sonrası 94 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı

16 POLİS YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolarda 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

İstanbul'daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı
Kaynak: ANKA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıNefii:

Devletin gücünü göreceksiniz!

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Haber YorumlarıNe mutlu Türküm diyene:

Acımayın bu hainlere

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Al al bu pc kurularrini

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Halkın gücünden üstün bir güç yoktur halk varsa devlet var halk varsa polis var

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Haber YorumlarıHalil122:

Vatan haini bunlar demokrasi kırarak olmaz

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Haber YorumlarıDeniz Fırat:

Protesto hakki anayasal bir haktir. Polis kadin dovup, silahsiz protesto hakkini kullanan insanlara kapsulleri resmen silah gibi kullaniyor. Polislerin cogunun bir sucu yok ama onlari da buna itiyorlar.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hepiniz ne yazık ki Özgür Özel'in kendisini kurtarmak için yaptığı oyuna geliyorsunuz. Kongre kararı almasını bile düşünemiyorsunuz! Son kongreleri Hakkin da yapılan Kemal Kikicdaroglu'nu yikma operasyonun da Imamoglubile birlikte hareket edip delegelere müdahele etmekden soruşturmadan kurtulmak istiyorlar belki ki. CHP zihniyeti bu mu? Gençler sokaklardan demokrasi çıkmaz. Geçmişe bakınız. Lütfen kendinizi harcamayınız. Yazık etmeyin ailenize ve kendinize lütfen. 86 mikyona emanet değiller!!

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Kim yonggggg

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Haber YorumlarıRevolver:

gözdağı operasyonları.. ama susturamayacaksınız.. yüzbinlerce kişiyi tutuklayamazsınız.. alanlardayız..

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Haber YorumlarıLevent erka:

Yapmayın gençler bu siyasetçiler için her 2 taraf içinde geleceğinizi yakmayın. Hepsi aynı siciliniz bozuldumu iş bile bulamazsınız. Vatan millet için yaptıgınızı düşünürsünüz ama aynı millet sizleri sabıkalı diye dışlar. Ülkemizde siyaset yapanların en sevdigi şey gençleri kullanmakdır. Sandık zamanını bekleyin . Altı üstü 1 oyun var . Usa nın elinde yazılım programı var. Kim işine yararsa onu yerleştirir koltuklara. Muhalefet de aynı sistemin adamları

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