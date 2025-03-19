İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı'ndan dikkat çeken uyarı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı. Gelişme, medya kurumlarının da bir numaralı gündemi oldu.

RTÜK BAŞKANI'NDAN İMAMOĞLU UYARISI: KAMU YARARINI GÖZETİN

Yaşananların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şahin, basın kurumlarının haber yaparken kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini söyledi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru! Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

"RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALI"

Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'incimaddesinde açıkça belirtildiği üzere "Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."