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İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

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Ekrem İmamoğlu'nun görüşmelerini gerçekleştirdiği sırada güvenlik kameralarının kapatıldığı otelin müdürü adli kontrolle serbest bırakılırken, ifadesine de ulaşıldı. Otel müdürü, "İmamoğlu gelmeden evvel polis korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında jammer getirirlerdi. Polis oldukları için biz müdahale edemiyorduk." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN GİTTİĞİ OTELİN MÜDÜRLERİ SERBEST

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç tarihinde otel müdürü olan Sinan Udil ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra hakimliğe çıkarılan iki şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otelin müdürü Sinan Udil'in ifadesi ortaya çıktı: "Kasım 2023 - Mart sonu 2025 tarihleri arasında Le Meridien Otel'de müdürlük yaptım. Bu süre zarfında Ekrem İmamoğlu ve kalabalık bir grup toplantı için otele gelirdi. Ortalama 1-2 saat otelde dururlardı. Gelmeden evvel polis korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında da jammer getirirlerdi. Polis oldukları için biz müdahale edemiyorduk. Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum.

Ekrem İmamoğlu otele gidip geldiğinde genelde ben karşılar ve yolculardım. Yanında koruma müdürü Mustafa ile özel kalem müdürü Kadriye olurdu. Kadriye hanım genelde erken gelir, erken çıkardı. Toplantılara çok katılmazdı. Bana fotoğraflarını gösterdiğiniz kişilerden isimlerini Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz olduğunu öğrendiğim şahısları otelimizde gördüm. Murat Ongun'u da birkaç defa otelde hatırlıyorum. Hüseyin Köksal'ı hatırlamadım."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihindeki otel müdürü Sinan U. ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler, karar doğrultusunda gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMehmet:

Bu adam İmamoğlu değil tam kelekoğlu. Dek getirse memleketi satar

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Haber YorumlarıDağıstan:

Bırakın bu hedef saptırma haberlerini , girişimlerini. V atandaş inanmıyor bunlara. Suçlu olmayan yaftalanmaya çalışıyor. Muhalefeti bir araya getirdiniz. Bunları düşünemiyorsanız ne diyeyim. Vatandaş enflasyonun düşeceğine de inanmıyor ,zira aldığı maaş ayın ama bütün zaruri ihtiyaç maddelerine zam yapılıyor .Güven bırakmadınız

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Haber YorumlarıHalit:

yalan üstüne yallan atıyorlar çalmışta çalmışlar

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Tuzu bile kokuttun İmamoğlu

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Haber YorumlarıFatih Yalın:

Eee EGM kolluk dışında kimse kullanamaz diyor, müdür polisler getiriyordu diyor. Tehdit almıyorsa ve talep etmemişse Belediye başkanını polis korumaz ki. EGM tahsisli polis olup olmadığını bilmiyor mu

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Haber YorumlarıErkan Kaya:

bu haber turk de imamoglu dusmani gibi hep imamoglu lehine haber yapiyo. bikerede taraf tutmayin.. eninde sonunda er veya gec bu akp gidecek. turkiye akpnin degildir tapulu mali hic degildir siasiler gelip gecicidir akpyi bu ulkenin padisahi yapmaya calismayin….

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Haydaa bu ne böyle şimdi ..

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Bir hırsızı yenmek için başka bir hırsız. Hırsızların kavgası...

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Fırıldak eko kimlerle iş tutuyordu chp açıklasın

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

fjjk

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