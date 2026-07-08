Mahkeme Başkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na "Sen buraya yargılanmaya geldin, burası senin yargılayacağın yer değil"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 64. oturumunda iddianamede örgüt lideri olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu savunması sırasında gerginlik çıktı. Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanına "Ben iddianameyi yapanları da yargılayacağım" deyince ortalık karıştı. "Sen buraya yargılanmaya geldin, burası senin yargılayacağın yer değil" diyerek tepki gösteren Mahkeme Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 64. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına geçildi.

Ekrem İmamoğlu "9 Temmuz'da bitireceğim dediğiniz noktada beni kürsüye çağırıp sorgunuza başlayın dediğinizde şunu bilmem lazım, benim savunmam bitecek, 3 avukatımın savunması bitecek, sizlerin soruları var, sanık arkadaşlarımın her birinin soruları var, avukatların soruları var. Bir de yarın siz ara karar için mütalaa isteyeceksiniz iddia makamından. Sayın Başkan 6-7 saatlik bir süre kalıyor. Siz eğer 9'unda biz netiz diyorsanız bazı itirazlarımı hukuken beyan etmek istiyorum. Başka bir düşünceniz varsa duymak hakkım diye düşünüyorum" dedi.

Mahkeme başkanı "2 haftadır programı söylüyoruz. Gereksiz yere çok fazla uzatıldı bu yargılama. Birçok gün duruşma yapamadık. Burada sizin de buna riayet etmeniz gerekiyordu. Programda bir değişiklik yapmayacağız. Savunma yapıp yapmamak sizin takdiriniz. Savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkınızı kullandığınızı kayda geçeriz. Pazarlık yapılacak yer değil burası" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ardından "En son konuşmacı olmamın doğru olduğunu düşünüyorum demiştim. Karar değiştiren siz oldunuz. Hiç karar değiştirmedik diye bana ithamda bulunmanız, birkaç gün burada duruşma yapamadık demeniz sizi de Türk yargısını da yaralar. Burada ben soru sorarken kısa bir açıklama ile soruya geçmek istediğimde her defasında 'Ekrem bey sizin savunma sıranız geldiğinde uzun uzun anlatırsınız' dediniz. Ağır bir hak ihlaline doğru gidiyor bu iş. Siz Ekrem İmamoğlu'na 'gel 4-5 saat içinde konuş avukatların da 4-5 saat içinde bitirsin' dediğinizde verilen emekler de heba olur. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu ben kısıtlıyorum demek size kesinlikle zarar verir, kürsünüze zarar verir. Size verdiği zararı da umursamıyorum ama Türk yargısı zarar görür" şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı "İtirazlarınızı sabırla dinliyoruz. Bu programın bu kadar gecikmesine biz sebebiyet vermedik. İyi niyetli olmayan davranışlar sonucu buraya gelindi. Huzura almışız hakkınızda isnatlar belli, yargılama belli. ya savunmanızı alacağız ya susma hakkınızı kullandığınızı yazacağız zapta celseyi kapatacağız. Belirlediğimiz bu takvime uyun. Savunma yapmak için gelmediyseniz salondan çıkaracağım. Burası söz hakkı vermeden rahatça bağırıp çağıracağınız bir yer değil" dedi.

Ekrem İmamoğlu konuşmasında "Ben iddianameyi yapanları da yargılayacağım" ifadesini kullanınca mahkeme başkanı sert tepki gösterdi. "Sen buraya yargılanmaya geldin burası senin yargılayacağın yer değil" diyen Mahkeme Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı