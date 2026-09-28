İmamoğlu davasında sanık Taşçı, imzaları işini kaybetme endişesiyle attığını söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Recep Taşçı, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Murat Ongun ise, Taşçı'nın "İhale dosyalarında bulunan imzaları üstlerimin zorlaması ve baskısıyla attım" beyanı hakkında, "Kim zorladı seni?" şeklinde soru sordu. Sanık Taşçı, "Fiziksel ya da doğrudan bir zorlama değil. Talimatları yerine getirmememiz halinde işimizi kaybetme endişemiz vardı. Zorlama da bizim açımızdan ya da benim açımdan en azından buydu. Nitekim ben ifade verdikten 10 gün sonra işten çıkartıldım" yanıtını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 24'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Recep Taşçı savunma yaptı. İBB iştirak şirketi olan Medya A.Ş.'de Satınalma ve İhale Müdürlüğü bünyesinde personel olan ve soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Taşçı duruşmada, "İhale süreçlerinde kişi veya firmaları belirleme ya da bu konuda karar verme yetkim bulunmamaktadır. Üst yönetim tarafından belirlenen kişi veya firmalar satın alma birimine bildiriliyor, ben de görevim gereği yalnızca evrak ve idari işlemleri yürütüyorum. Soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifadenin 11 Kasım 2025 tarihli düzenlenen iddianame ile birlikte ortaya çıkmasının ardından yaklaşık 10 yıl çalıştığım işimden iki hafta içerisinde çıkarıldım. Bu konuyla ilgili dava açtım, söz konusu dava halen devam etmektedir. Tüm bildiklerimi emniyette ve savcılıkta anlattım. Emniyet ve savcılıkta vermiş olduğum ifadeleri aynen teyit ediyor ve beyanlarımın arkasında olduğumu ifade ediyorum. Herhangi bir ihale usulsüzlüğüne katılmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık, duruşmada firari Emrah Bağdatlı'nın şirketlerine ödemede inisiyatif kullanıldığını söyledi. Savunmasının ardından cumhuriyet savcısının "İfadenizde, 'ihaleyi hangi firmaların alacağı, hangi firmanın gireceği ve vereceği teklif üst düzeydeki iletişim koordinasyonundan gelirdi' demişsiniz. Bu husus nedir açar mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine Taşçı, "İletişim koordinasyondan bize hangi firmaların hangi ihaleye gireceği, hangi rakama alınacağı önden bildirilirdi. Biz de buna göre işlemlerini yapardık. Direkt şahsıma gelmiyordu ama iletişimden bildiğim kadarıyla Gökhan Köseoğlu müdürümüze bildirirdi veyahut da genel müdürümüze bilgi gelirdi" yanıtını verdi.

Cumhuriyet savcısının "Emrah Bağdatlı'yı (firari sanık) tanır mısınız?" şeklindeki sorusuna da sanık Taşçı, "Tanırım, evet" yanıtını verdi. Savcı, "Görevi nedir Medya A.Ş.'de?" sorusunu yöneltti. Sanık, "Herhangi bir görevi yok Medya A.Ş.'de. Firmaları üzerinden, inorganik firmalarıyla medya şirket olsun, kültür şirket olsun birçok ihale aldığı bilgisine sahibiz" yanıtını verdi.

Sanık Taşçı, Emrah Bağdatlı'nın şirketlerine karşı ödeme anlamında inisiyatif kullanıldığını da söyledi. Savcının Emrah Bağdatlı'nın resmi şirketlerine mi yoksa iddianamede iddia edilen gayriresmi şirketleri için mi inisiyatif kullanıldığını sorması üzerine sanık, "2022'den sonra kendi resmi şirketiyle bizden iş yapmadı hiç. Diğer kullandığı firmalar üzerinden oldu" yanıtını verdi.

Savcının "Yani Emrah kendi resmi şirketinden ihaleye girmeyip, gayriresmi ortağı olduğu şirketlerden mi ihaleye girdi?" sorusu üzerine sanık, "Evet, aynen öyle" şeklinde cevap verdi. Savcının Emrah Bağdatlı'nın ödemeleri hakkında kolaylık sağlandığına yönelik sorusuna ise sanık Taşçı, "Yüzde 100 değil ama bazı dosyalar için aradığı zaman erken ödeme çıkarttıklarını biliyorum" şeklinde cevap verdi.

"Talimatları yerine getirmememiz halinde işimizi kaybetme endişemiz vardı, ifade verdikten sonra işten çıkartıldım"

Ardından tutuklu sanık Murat Ongun tarafından sanık Taşçı'ya soru soruldu. Ongun, "İhale uzmanı olarak İstanbul Büyükşehir Encümeni'nin Genel Sekreteri, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 3 Daire Başkanı ve 5 Meclis üyesinden oluşan 10 kişilik heyetin yaptığı ihalelerin usulsüz olduğunu iddia ediyorsun, değil mi?" sorusunu yöneltti. Taşçı, "Yani kısmen Medya A.Ş.'ye göre planlanıyordu ihaleler çünkü" yanıtını verdi. Ardından Ongun, "Yani diyorsun ki İBB encümeninin yaptığı ihaleler usulsüzdür. Peki, çok ağır bir iddiada bulunuyorsun. Neye göre söylüyorsun bunu?" sorusunu yöneltti. Sanık Taşçı, "Biliyorum, işin içindeyim diyorum size" şeklinde cevap verdi.

Ardından Murat Ongun, Taşçı'nın ifadesinde yer alan "İhale dosyalarında bulunan imzaları üstlerimin zorlaması ve baskısıyla attım" beyanı hakkında, "Kim zorladı seni?" şeklinde soru sordu. Sanık Taşçı, "Fiziksel ya da doğrudan bir zorlama değil. Talimatları yerine getirmememiz halinde işimizi kaybetme endişemiz vardı. Zorlama da bizim açımızdan ya da benim açımdan en azından buydu. Nitekim ben ifade verdikten 10 gün sonra işten çıkartıldım gibi" yanıtını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı