İlkokul partisinde bıçaklı saldırı: İki genç yaralandı

Londra'nın doğusundaki Elm Park'ta geçtiğimiz Cumartesi akşamı saat 21:00 sıralarında bir ilkokul partisine düzenlenen saldırıda iki genç bıçaklandı. Olay, çocukların korku içinde çığlık atarak kaçmalarına neden oldu.

Görgü tanıklarının kaydettiği şok edici görüntülerde, partiye habersiz giren bir saldırganın yarattığı kaos açıkça görülüyor. Kavga başladığında çekim yapan kişinin de panikle binadan kaçtığı görüntülere yansıdı.

Metropolitan Polisi'nin açıklamasına göre, olayda 16 ve 19 yaşlarında iki genç bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan gençlerin durumunun ciddi olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde, bazı gençler memurlara karşı saldırgan davranışlar sergiledi. Acil durum görevlilerine saldırı suçlamasıyla üç genç tutuklandı. Gençler, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra sorgulanmak üzere karakola çağrıldı.

Saldırıya uğrayan polis memurları, Londra Ambulans Servisi tarafından olay yerinde tedavi edildi ve hastaneye kaldırılmalarına gerek görülmedi.

Metropolitan Polisi, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve görgü tanıklarından bilgi beklediklerini açıkladı. Polis, olaya ilişkin fotoğraf veya video kaydı olan vatandaşların özel çağrı sayfalarına yükleme yapmalarını veya 101 numaralı hattı arayarak bilgi vermelerini istedi.