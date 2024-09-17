Zerin Kılınç'ın Ölümü ve Yılmaz S.'nin Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanması

Eskişehir'de 2 yıl önce sevgilisi Zerin Kılınç'ın ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yargılanan ve hakkında 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi çerçevesinde beraat kararı verilen Yılmaz S.'nin, uyuşturucu ticareti suçlamasından yargılanmasına başlandı. Sanık Yılmaz S., Zerin Kılınç'ın kendisine torbacı dediği mesajlar hakkında, "O dönem solaryuma da gidiyordum. Zaman zaman beni kızdırmak için böyle söylüyordu" diyerek savunma yaptı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Kılınç'ın ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yeniden gözaltına alınan Yılmaz S., "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 17 Temmuz 2023'teki karar duruşmasında, "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Yılmaz S. hakkında 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi çerçevesinde beraat kararı verildi.

Zerin Kılınç'ın ailesi avukatları aracılığıyla kızlarının Yılmaz S. ile birlikte yaşadığı ve camından düşerek hayatını kaybettiği evde, olaydan 10 gün sonra buldukları alüminyum folyo, naylon kilitli poşet, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatını 6 ay sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz S. hakkında, ' Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis talep ederek Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın ilk duruşmasında, Zerin Kılınç'ın ölümünden yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen tutuksuz sanık Yılmaz S, Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu ve taraf avukatları katıldı.

"Bu malzemeler bana ait değildir"

Kız arkadaşı olması sebebiyle Zerin Kılınç'ın evine sıklıkla gittiğini fakat bulunan malzemelerin kendisine ait olmadığını belirten Yılmaz S., "İddianamedeki sadece çakmak gazı bana aittir. Alüminyum folyo, hassas terazi, bana ait değildir. Kendisiyle her gün görüşüyorduk, onun evinde kaldığım günler haftada 2 günü geçmiyordu. Uyuşturucu kullanmıyorum, satmıyorum. Bu malzemeler bana ait değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Keşif yapılmamıştı, eksiklikler vardı"

Zerin Kılınç'ın ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ailenin avukatlığını yapan, olayın gerçekleştiği evdeki materyalleri de Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim eden Avukat Ahmet Seyhan, Yılmaz S.'nin uyuşturucu madde ticaretinden yargılandığı davada da tanık olarak bulundu. Zerin Kılınç'ın vefat ettiği olayın sürecine ilişkin bilgiler veren ve maktulün ailesinin olaydan 6 ay sonra kendisiyle görüşmek için iletişime geçtiğini belirten, soruşturma sürecine dair eksiklikleri fark ettiğini öne süren Avukat Ahmet Seyhan, "Olay yeri mühürlenmemişti. Keşif yapılmamıştı, eksiklikler vardı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Uyuşturucu madde içiminde kullanılan eşyaları buldum. Bende bulduğum materyalleri bizzat savcılığa teslim ettim" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiğim kadarıyla sanığın kanı dahi alınmamış"

Zerin Kılınç'ın kız kardeşi Aysun Kılınç'ın da duruşmaya tanık olarak katıldı. Aysun Kılınç, verdiği ifadede, "Duyar duymaz olay yerine gittim. Daha sonra ablamın ev sahibi bana, Yılmaz S'nin olaydan sonra evde durduğunu, kedinin camda olduğunu söyleyen bir mesaj attı. Biz ablamın vefatından 10 gün sonra kediyi alabilmek için evine girmek istedik. Polis merkezinden izin aldık. Babam, ben, ablam Zeynep'le birlikte ablamın yaşadığı eve girdik. Eve girdiğimizde içerisi dağınık vaziyetteydi. Uyuşturucu kullanımdan yarayan malzemeler olduğunu gördük. Bu malzemeleri toparlayıp avukata götürdük. Ev mühürlenmemişti. Delilleri biz topladık. Sonradan öğrendiğim kadarıyla sanığın kanı dahi alınmamış, bu durum acımızı artırdı" ifadelerini kullandı.

Aysun Kılınç, sanık avukatının kendisine evde bulduklarını iddia ettikleri malzemeleri polise bildirip bildirmediklerini sorusuna, "Zaten acımızı yaşıyorduk. Polis ekiplerinin görevlerini yaptığını düşünüyorduk. Haber verme gereği duymadık" diye cevapladı.

"Solaryuma gittiğim için beni kızdırmak için torbacı diyordu"

İkinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç'ın kendisine attığı mesajlarda 'Torbacı' demesi hakkında konuşan Yılmaz S., "Esmer bir insan olduğum için sakalımdan dolayı beni kızdırmak için söylüyordu. O dönem solaryuma da gidiyordum. Zaman zaman beni kızdırmak için böyle söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Zerin Kılınç'ın ev sahibinin tanık olarak çağrılmasına ve sanık Yılmaz S.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma, 14 Ocak 2025'e ertelendi. - ESKİŞEHİR