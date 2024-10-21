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İhsangazi'de Anne Cinayeti ve İntihar: Özkan Gebeşoğlu Toprağa Verildi

İhsangazi'de Anne Cinayeti ve İntihar: Özkan Gebeşoğlu Toprağa Verildi
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde annesini öldürdükten sonra intihar eden Özkan Gebeşoğlu, törenle toprağa verildi. Olay, gece saatlerinde polis tarafından yapılan incelemeyle ortaya çıktı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde annesini öldürdükten sonra intihar eden şahıs toprağa verildi.

Olay, dün gece İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi. İçeri giren polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'nun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Özkan Gebeşoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakiben Kapaklı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri aldı.

Şaizer Gebeşoğlu'nun cenazesinin ise kardeşleri tarafından teslim alındığı ve defnedilmek üzere Ordu'ya gönderildiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhsangazi kastamonu İnceleme Cinayet 3-sayfa Yaşam Polis

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