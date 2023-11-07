İHA muhabirlerinin de hayatını kaybettiği TAG Otoyolu'ndaki feci kazada gerekçeli karar açıklandı

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen, İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza ile ilgili dava sonucunda otobüs şoförüne verilen 16 yıl 8 aylık cezanın gerekçeli kararı açıklandı.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen, İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza ile ilgili dava sonucunda otobüs şoförüne verilen 16 yıl 8 aylık cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Karar gerekçesinde sanığın, seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu belirtildi.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü kaza yapan araçtaki yaralıyı ambulansa taşıyanlara, arkadan gelen otobüsün çarpması sonucu meydana gelen feci kazanın karar duruşması 9 Eylül 2023 günü görüldü. İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte 3'ü itfaiye eri, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'e 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Şoför, seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmuş

16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazada otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'e "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Sebebiyet Vermek" suçundan indirim uygulanarak verilen 16 yıl 8 aylık cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Karar gerekçesinde sanığın, seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu belirtildi. Kararda, şoför Abdulkadir Memiş'in kazadan önce solladığı bir aracın ise 104 kilometre hızla hareket ettiği bilgisi yer aldı.

Otobüs hızı 130 kilometreyken otobüs şoförü dikkatsiz tavırlar sergilemiş

Araç takografının incelemesinde de kaza esnasında otobüs hızının 130 kilometre olduğunun tespit edildiği belirtilen kararda, yolculardan Gülten E'nin, yolculuk sırasında şoförün otobüsü kullandığı süre içerisinde sigara içtiği ve dikkatsiz tavırlarının bulunduğu, otobüsün daha da hızını artırdığı, sanığı uyarmak istediği ancak uyarmasına fırsat kalmadan sanığın direksiyonu bir eliyle bırakıp kendi sol tarafında bulunan açık camdan dolayı ses çıkaran perdeyi düzeltmek istediği, tam da bu esnada otobüsün hakimiyetini kaybettiği, sanığın sağa sola çok bakındığı, etrafındakilerle sohbet ettiği, otobüsün hızının yüksek olduğu ve kendi tarafındaki perdeyi düzeltmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği yönündeki ifadesine de yer verildi.

Kazanın meydana geldiği yolda herhangi bir yağ akıntısının görülmemiş

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda ise "Kaza mahallindeki yolda yağ akıntısı olduğu yönündeki iddiaların yalanlandığı aktarılan kararda, kaza mahallinde yol üzerinde yağ akıntısı olduğu yönünde bazı iddialarda bulunulmuş ise de soruşturma aşamasında olay yerinde keşif yapılarak tetkik ve incelemelerde bulunulmuştur. Netice itibariyle kazanın meydana geldiği yolda herhangi bir yağ akıntısının görülmediğine dair tespitte bulunulduğu ve bu hususa bilirkişi raporunda da açıkça yer verilmiştir. Soruşturma çerçevesinde alınan, gerek mahkeme tarafından aldırılan ATK raporlarında otobüs sürücüsü olan sanığa asli kusur verildiği, sanık dışında diğer kişi, kurum ve kuruluşlara herhangi bir kusur izafe edilmediği gibi kusursuz olduklarının raporlarda açıkça belirtilmiştir. Sanığın asli kusurlu eylemi dışında aracın lastiği, teknik aksamından kaynaklı arıza vb gibi başkaca etkenlerin kazaya neden olduğuna dair bir tespitin de mevcut olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Mahkeme başkanının indirime şerh düşme gerekçesi de açıklandı

Açıklanan kararda, 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazada tutuklu sanık Abdulkadir Memiş'e verilen cezaya mahkeme heyetinin indirim uyguladığı ve bu indirime mahkeme başkanın ise şerh düştüğü hatırlatılarak mahkeme başkanının şerh gerekçesine de yer verildi. Mahkeme Başkanı, gerekçesinde, "Soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan tüm raporlarda asli kusurlu olduğu tespit edilen ve heyetimizce olayda bilinçli taksirle hareket ettiği değerlendirilen sanığın 16 kişinin ölümü ile birlikte 31 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği vahim olayda, her ne kadar sanık aşamalarda olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ise de olaydan sonra kazada yaralanan ve ölenlerin yakınlarının acılarının bir nebze olsun hafiflemesini sağlamaya yönelik müşteki ve katılanlara ulaşarak veya ulaşılmasını sağlayarak maddi ve manevi anlamda destek olmadığı, uygulamada iyi hal indirimi olarak belirtilen TCK'nın 62/1 maddesinde düzenlenen takdiri indirim nedenleri çerçevesinde sanık hakkında hükmolunan cezada indirim yapılmasının belirtilen gerekçelerle oluşa, hak, adalet ve nesafet kuralları ile dosya içeriğine uygun olmadığı kanaatinde olduğumdan sayın heyetin aksi yöndeki görüşüne katılmıyorum" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nizip bölgesinde 20 Ağustos 2022 günü kaza yapan bir araçtaki yaralıyı ambulansa taşıyanlara, arkadan gelen otobüsün devrilerek altına alması sonucu meydana gelen feci kazada İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte 3'ü itfaiye eri, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

20 Ağustos 2022 günü meydana gelen, İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza ile ilgili otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'in yargılandığı davanın kararı ise 9 Eylül 2023 günü açıklanmıştı. Mahkeme heyeti, duruşmada "tek kusurlu ben değilim" diyen sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'i 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. - GAZİANTEP