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İftara gitme tartışmasında kocasını bıçakladı

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Samsun'da 'iftara gitme' tartışması sırasında kocasını bıçakla yaralayan 2 çocuk annesi kadın gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde 41 yaşındaki 2 çocuk annesi E.A.Ç., kızı ile iftara gitme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı.

İftara gitme tartışmasında kocasını bıçakladı

KIZI İLE TARTIŞMASINDA ARAYA GİREN KOCASINI BIÇAKLADI

Bu sırada A.Ç. adlı koca, eşine müdahale edince karı-koca arasında tartışma çıktı. E.A.Ç. adlı kadın kocası A.Ç.'yi bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan A.Ç., ambulansa özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İftara gitme tartışmasında kocasını bıçakladı

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İftara gitme tartışmasında kocasını bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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İftar tartışması kanlı bitti! Kocasını bıçakladı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilge Tanrıöver :

Adli kontrol şartıyla serbest \\ ödüllü ceza

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