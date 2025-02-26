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İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor

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Show TV ekranlarında geçtiğimiz eylül ayında izleyiciyle buluşan "Siyah Kalp" dizisi için final kararı alındı. Bir süredir sona ereceği konuşulan dizinin 26. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacağı kesinleşti. Tims&B imzalı yapımın final bölümü, 27 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde çekilen ve drama ile gerilimi harmanlayan dizi, ilk bölümlerinde dikkat çekse de izlenme oranlarının beklentinin altında kalması nedeniyle erken final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal yönetimi ve yapım ekibi bir süredir dizinin geleceğini tartışıyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından 26. bölümde ekranlara veda edilmesi yönünde karar alındı ve bu durum oyuncular ile ekibe iletildi.

SON BÖLÜM 27 MART'TA

Başrollerinde Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek) ve Leyla Tanlar (Sevilay) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, bu hafta 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Final bölümü ise 27 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek. Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği yapım, güçlü oyuncu kadrosuna ve sürükleyici hikâyesine rağmen yayın hayatına noktayı koyuyor.

İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor

İZLEYİCİLER KAMPANYA BAŞLATTI

Dizinin sona ereceği haberinin duyulmasının ardından, "Siyah Kalp" hayranları sosyal medyada dizinin devam etmesi için kampanyalar başlattı. "Siyah Kalp", 27 Mart'ta yayınlanacak final bölümüyle izleyicisine veda edecek.

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Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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