İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan bombalı saldırıya tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir ortak bir basın açıklaması yaparak İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan...

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir ortak bir basın açıklaması yaparak İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Meclisin açılacağı gün düzenlenen bu bombalı saldırının manidar olduğu belirtilen açıklamada, "İçişleri Bakanlığına yapılan saldırıda, 2 saldırgandan birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini, diğer saldırganın ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışmada iki polisimiz yaralandı. Meclisin açılacağı günde millet iradesine ket vurmaya çalışan hain terör örgütü PKK ve onların siyasi uzantıları, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü hedef almışlardır. Bilinmelidir ki yaklaşık 40 yıldır terör belasıyla uğraşan Türkiye Cumhuriyeti devleti tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörün ve terör sevicilerin kökünü kurutmaya yeminlidir. Vatanımızı, bayrağımızı, askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı hedef alan her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Küffarla olan savaşımız ebediyete kadar devam edecektir. Terör örgütleri bu tür eylemleriyle yıkılmadık ayaktayız mesajını vermeye çalışıyorlar. Bilsinler ki teröristler inlerinden çıkamayacak. Teröristlerce gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyor, yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi - DİYARBAKIR