İçişleri Bakanlığı: 760 kişi kırmızı bülten ile yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bülten ile aranan 529 kişiden 97'sinin asayiş, 287'sinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), 48'inin narkotik, 97'sinin ise terör şube tarafından yakalandığını açıkladı.

Yakalanan 97 terör örgütü mensubunun ise 82'sinin DEAŞ üyesi, 4'ünün El Kaide üyesi, 11'inin ise diğer örgütlerin mensubu olduğu öğrenildi. Kırmızı difüzyon ile aranan 231 şahsın 54'ü asayiş, 116'sı KOM, 29'u narkotik, 32'si ise terör şube tarafından yakalandı. Terör şube tarafından yakalanan 32 kişinin ise 26'sının DEAŞ, 1'inin El Kaide ve 5'inin diğer örgüt mensubu olduğu öğrenildi.

YURTDIŞINDAN 242 İADE EDİLDİ

Yurt dışından Türkiye'ye iade edilen 242 kişinin ise 129'unun asayiş, 54'ünün KOM ve narkotik, 12'sinin ise terör şube tarafından yakalandığı açıklandı. Terör şube tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen 12 kişiden 1'inin FETÖ, 9'unun PKK, 2'sinin ise DHKP/C mensubu olduğu bildirildi.