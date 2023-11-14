İskenderun Körfezi'nde demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bakan Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile Narkogüç operasyonları kapsamında İskenderun Körfesi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torrre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gr uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, bir haber de İskenderun Körfezi'nden geldi. Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gr uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İskenderun körfezinde demirleyen bir kuru yük gemisinde 51 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

"51 KİLO 750 GR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Narkogüç operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gr kokain ele geçirildi.

"LİMANLARIMIZ YAKIN TAKİBİMİZDE"

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde.

"ÇAPA ZİNCİR BOŞLUĞUNDA ZİNCİRE BAĞLI 2 TORBA İÇİNDEN ÇIKARILDI"

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi. Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildi.

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Limanlarımızı yakından takip ediyoruz."