İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de 'Mahzen-48' operasyonuyla organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda, 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda, örgüt üyesi 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda elebaşılığını 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı." - ANKARA