İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KAFES-45' Operasyonlarıyla 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli olarak gerçekleştirilen 'KAFES-45' Operasyonları sonucunda, Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir'de ise Salih Babayiğit'in liderlik ettiği 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında, suç örgütü elebaşları dahil olmak üzere toplamda 63 şüpheli gözaltına alındı.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-45' Operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir'de Salih Babayiğit'in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı"