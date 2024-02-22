İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KAFES-45' Operasyonlarıyla 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-45' Operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir'de Salih Babayiğit'in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı"