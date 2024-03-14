20 ilde Sibergöz operasyonu: 50 gözaltı

20 ilde yapılan "Sibergöz-25" operasyonlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilgi verdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz." mesajı verdi.

"SANAL DEVRİYELERİMİZ 7/24 GÖREV BAŞINDA"

Bakan Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyon sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.