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Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış

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Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Yılmaz, ifadesinde "Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi. İbrahim Yılmaz'ın katıldığı bir programda nasıl hayali holding kurup, para kazandığını anlattığı görüntüler ise gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan ve sosyal medyada 19 milyon kişinin takip ettiği İbrahim Yılmaz, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından tutuklanmıştı.

YILMAZ'IN İFADESİNE ULAŞILDI

Tutuklu fenomen Yılmaz ifadesinde, "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi.

NASIL DOLANDIRICILIK YAPTIĞINI ANLATMIŞ

Yılmaz'ın katıldığı bir programda ise nasıl hayali holding kurup para kazandığını anlattığı anlar gündem oldu. İbrahim Yılmaz o anları şöyle anlattı:

"Benim güvenlik sistemleri şirketim vardı. Sadece elime bir kart aldım. Ev telefonunu kartın üzerine yazdım. Annemin okuma yazması yoktu ve not alamadığı halde şirketim varmış gibi gösterip, herkesi dolandırdım. Zaman aşımı olduğu için anlatabiliyorum. Ondan sonra güvenlik takip merkezi var. Hırsız girince polisi arıyor. O sistemleri yaptım, ikinci şirketi kurdum. Bu arada şirketi mahsustan limited yaptım ki daha büyük gözükeyim diye. Sonradan en büyük hayalim anonim şirketi sahibi olmaktı. Çok büyümediğim halde anonim şirketi yaptım bilerek. Anonim şirketi yaparak daha fazla iş almaya başladım. Dediğim gibi en büyük hayalim holding olmaktı. Nasıl holding olunur diye araştırdığımda beş şirket kurup, holding yaptım. Holding yaptığımda da bu arada bütün güvenlik sistemleri siparişlerimde 'Armed Güvenlik Bir Armed Holding Kuruluşudur' diyerek her verdiğim teklifteki bütün şirketleri aldım. 2 milyon dolarlık iş almaya başladım."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Yılmaz'ın karıştığı bahis skandalı ve eski görüntülerinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Yılmaz'a "Şu adamı bide savunuyorlar", "Resmen dolandırıcı", "Emek hırsızı" gibi yorumlar yapılıyor.

Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli:

Ben bu adamın kendisine bir sürü şeyler yazdım. Millete yardım yapıyorum ayağına dolandırıcılık yapıyorlar. Şimdi tutuklanınca Yüzü kızardımı acaba çok merak ediyorum. Birde hakkımda kötü söz yazanları Dava ediyorum diyordu. Ne oldu İbrahim tenekeyi bağladılarmı ....çına ???

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

komik diye anlatıyor, insanlar da gülüyor. akıl tutulması, hadi bunun kafa gidik, dinleyenlerin de gidik.

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Haber YorumlarıBartuhan:

Ben bu adamın samimiyetine hiç bir zaman güvenmedim, sözde yardım ediyor milyonlar izliyor, kendi ağzı ile diyor yarımı diğer el görmemesi lazım diye sırf reklam olsun diye yapmadıcıktan yardım ediyor, Allah bilir video bitince geri alıyordur paraları, geçenlerde bir video paylaşmıştı bir kadına tek tek para uzatıyor kadın da etmediği dua kalmamıştı kadına yazık değilmi neden deşifre ettin diye mesaj attım tık yok, bunun altında böyle bir şey çıkacağı belliydi zaten

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