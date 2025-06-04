İBB'ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi

İBB soruşturması kapsamında tutuklanmalarının ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik başlatılan ve kapsamı her geçen gün genişleyen yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişmeler ardı ardına yaşanıyor.

PEŞ PEŞE İTİRAFÇI OLDULAR

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan çok sayıda isim etkin pişmanlıktan faydalanarak yeniden ifade verdi.

10 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtirafçı olan isimlerin tahliye kararları da ardı ardına geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İŞTE TÜM İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve 13 Ocak'ta suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi.

Aktaş'ın dışında itirafçı olup tahliye edilen diğer isimler ise şöyle: Mustafa Mutlu, Sami Özge Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu, Servet Yıldırım, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü.

AKTAŞ'IN İFADESİYLE TUTUKLANDILAR

İtirafçı olan isimlerden en fazla dikkat çeken kişi ise Aziz İhsan Aktaş oldu. 30 Nisan 2025'te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra "ifademe eklemek istediklerim var" diyerek 11 Mayıs 2025'te ikinci ifadesini vermişti.

Aktaş, ifadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtmişti.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı vermişti.

Aktaş'ın ifadesi sonrası Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İsfalt Genel Müdürü gözaltına tutuklanmıştı.