İBB soruşturmasında savcılık 92 kişi için daha tutuklama istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik aralarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu şüpheliler hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında şüpheliler, emniyetteki işlemlerin sona ermesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Adliyede savcıya ifade veren şüphelilerden Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

92 KİŞİ İÇİN DAHA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcıya ifade veren şüphelilerden 89'u için de savcılık tutuklama istedi. Aralarında Adem Soytekin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karamis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma'nın da olduğu 92 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İŞTE SEVK YAZISININ DETAYLARI

Hazırlanan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Yazıda, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında yürütülen soruşturma dosyasında usulsüz bağış toplama suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı aktarıldı. Dosya kapsamında ifadeleri alınan tanıkların, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin olmak üzere birçok kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinimi iddiaları üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

"EYLEMLER ÖRGÜTLÜ BİR ŞEKİLDE İŞLENDİ"

Yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu sonucu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği açıklandı. Sevk yazısında, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı, nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerinin örgütlü bir şekilde işlendiği kaydedildi.

"İMAMOĞLU ÖRGÜT LİDERİ"

Örgütün liderinin Ekrem İmamoğlu, yöneticisinin ise Murat Ongun olduğu iddia edilen sevk yazısında "Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığı ile birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği, naylon faturaların kesildiği, iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 kişi gözaltına alınmıştı.