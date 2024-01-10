Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı dava dosyası mütalaa için Savcılığa gönderildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 78 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay'ın 15 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanık cezaevinden, 7 tutuksuz sanık ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşmada, sanık avukatları ile Dink ailesinin avukatları da hazır bulundu.

Dink ailesinin avukatlarından Havva Hülya Deveci, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerinin devam ettiğini belirtti.

Deveci, Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılarak, "Başkanlığın internet sitesinde yer alan 24 Şubat 2004 tarihli basın açıklamasının neden ve ne amaçla yapıldığının, yine aynı tarihte Hrant Dink ile İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen görüşme sonrası MİT Müsteşarlığına iletilen raporun kurumlarına iletilip iletilmediğinin" sorulmasını talep etti.

Valilik'teki söz konusu görüşmeye ilişkin Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk'un tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulunan Deveci, "Şenkal Atasagun'un Genelkurmay Başkanlığından kim tarafından arandığının ve Hrant Dink ile neden görüşülmesinin istendiğinin" sorulmasını istedi.

Avukat Deveci, cinayete giden süreç aydınlatılmadan cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılamayacağını ifade etti.

Duruşmada söz alan sanık Hasan Durmuşoğlu, "O dönemde kaçma imkanım varken kaçmadım, saklanmadım ama haksız yere 2,5 yıldır tutukluyum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dedi.

Sanık Oğuz Karakaya ise "Dink cinayetine ek iddianame ile dahil edilmem üretilen sentetik delil ile olmuştur. Noktasına, virgülüne kadar sahtedir. Ogün Samast'ın şaibeli beyanları üzerine soruşturma yürütülmüştür." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın üzerlerine atılı suçların niteliği ve mevcut delilleri dikkate alarak bu hallerinin devamına karar verdi.

Dava dosyasının mütalaa hazırlanmak üzere Cumhuriyet savcılığına gönderilmesine hükmeden heyet, sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama kararının beklenmesini kararlaştırdı.

Duruşma 27 Mart'a ertelendi.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mart 2021'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 78 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, aralarında dönemin kamu görevlileri tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 26 sanığı 3 yıl 4 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu 39 sanık hakkında düşme ve beraat ile ret kararı vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmıştı.

Haklarında ceza verilen sanıklar ile cezaların yetersiz olduğunu öne süren Dink ailesi avukatları karara itiraz etmiş, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince ele alınmıştı.

Daire, 5 Mayıs 2022'de, sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını incelemiş, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptığı dosyaya ilişkin kararını 21 Haziran'da açıklamıştı.

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisleri onayan Daire, diğer sanıklar hakkındaki "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından verilen mahkumiyetlerin bazılarını onarken, bazı sanıklar hakkında verilen cezaları ise az bularak bozmuştu.

Daire, bu kapsamda bozma hükmü kurduğu sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Öte yandan, Dink'in öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski polis memurlarının aralarında bulunduğu sanıklar Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Osman Gülbel'in yargılanmasına ilişkin açılan yeni dava bu dosya ile birleştirilmişti.

Bu sanıkların, haklarında düzenlenen iddianamede, ihmali hareketleri nedeniyle Dink'in ölümüne neden oldukları, "kasten öldürme" suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları ve aldıkları cezanın Yargıtay kararıyla da kesinleştiği ifade edilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.