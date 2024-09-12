Houston'da polis memurunun trafik kontrolünde çevirdiği araçtan karısı ve sevgilisi çıktı

Texas eyaletinin Houston şehrinde geçtiğimiz gece yaşanan olay, sıradan bir trafik kontrolünün nasıl kişisel bir krize dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Houston Polis Departmanı'nda görevli memur, rutin devriye sırasında hız sınırını aşan bir aracı durdurdu. Ancak araçtan inen kişiler arasında kendi ve tanımadığı bir erkeği görünce şok yaşadı.

Olay yerindeki diğer memurların ifadesine göre, koca önce donup kaldı, ardından profesyonelliğini korumaya çalışarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Ancak duygusal yoğunluk nedeniyle yedek ekip çağrılması gerekti.

Houston Polis Şefi Troy Finner, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Memurumuzun yaşadığı bu zor durumu anlıyoruz. Kendisine gerekli psikolojik desteği sağlayacağız," dedi.

Olay, polis memurlarının özel hayatları ile mesleki sorumlulukları arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme getirdi. Polis sendikaları, memurların ruh sağlığına yönelik daha fazla destek programı talep ediyor.