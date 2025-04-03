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Hindistan Uçağı Diyarbakır'a Zorunlu İniş Yaptı

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Hindistan'a giden Virgin Atlantic uçağı, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak, sert iniş sonrası arızalandı ve yolcular geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı.

Hindistan'a giden İngiliz uçağı rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı

DİYARBAKIR - Hindistan'a giden İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic'e ait uçak, rahatsızlana yolcu için Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı.

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic'e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow - Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, rahatsızlanan yolcu için dün gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçak, sert iniş sonrası arızalanarak Diyarbakır Havalimanı'nda kaldı. Yolcular ise geceyi burada geçirdi. Uçak, arızanın giderilmesinin ardından kalkış yapacağı öğrenildi.

Hindistan Uçağı Diyarbakır'a Zorunlu İniş Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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