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Dünyanın en büyük dini töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Dünyanın en büyük dini töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 12 yılda bir düzenlenen Hindu festivalinde çıkan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj kentinde en büyük Hindu festivallerinden olan ve 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Festivalinde izdiham yaşandı.

Dünyanın en büyük dini töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

30 ÖLÜ, 60 YARALI

Ganj Nehri kıyısında düzenlenen festivalde yerel saatle 02.30'da nehirde yıkanma ritüeli sırasında çıkan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Dünyanın en büyük dini töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

CANSIZ BEDENLER GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen ekipler cansız bedenleri ve yaralıları bölgeden güçlükle çıkarırken, çok sayıda eşya ve kıyafetin etrafa saçıldığı görüldü. İzdihamın nasıl gerçekleştiği açıklanmazken, güvenlik güçlerinin kalabalığı yönetmekte zorluk yaşadığı belirtildi.

Dünyanın en büyük dini töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

BAŞBAKAN MODİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, olayın son derece üzücü olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Dünyanın en büyük dini töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

1954'DE YAŞANAN İZDİHAMDA 400'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hindistan'da 1954'de aynı festivalde yaşanan izdihamda 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyanın en büyük dini töreninde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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