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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çığ felaketi meydana geldi. Felaket sonrası ilk belirlemelere göre 41 kişi kar altında mahsur kaldı.

Hindistan'da Himalaya Dağları'nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde çığ meydana geldi.

Hindistan'da Çığ Felaketi: 41 Kişi Mahsur Kaldı

41 KİŞİ KAR ALTINDA MAHSUR KALDI

Eyaletin Tibet'e komşu Chamoli bölgesi yakınlarında meydana gelen çığda 41 kişi kar altında mahsur kaldı.

Hindistan'da Çığ Felaketi: 41 Kişi Mahsur Kaldı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, "Çığ çalışma sahasını vurdu ve içinde 57 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 baraka kar altında kaldı. Konteynerlerden 5'inin yeri tespit edildi. Kalan 3 konteyneri arama çalışmaları sürüyor" denildi.

Hindistan'da Çığ Felaketi: 41 Kişi Mahsur Kaldı

16 İŞÇİ KURTARILDI

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar en az 16 işçinin kurtarıldığını söyledi.Chamoli Bölge Yöneticisi Sandeep Tiwari ise, yağmur ve kar yağışının hareket kabiliyetini ve helikopter hizmetlerinin kullanımını sınırladığını bildirdi.

Hindistan'da Çığ Felaketi: 41 Kişi Mahsur Kaldı

Buzul patladı, onlarca işçi kar altında kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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