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Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü

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Hindistan'da bir adam, aldatan eşini ve sevgilisini direklere bağlayıp dövdü. Görüntüler sosyal medyada yayıldı. Aktivist Srivastava olayı paylaşarak tartışma başlattı. Bazıları adamı savunurken, diğerleri şiddeti kınadı. Olay aile içi şiddet ve namus kavramları üzerine tartışma yarattı. Polis soruşturması belirsiz. Görüntüler, toplumda şiddet ve geleneksel değerler konusunda bölünmüşlüğü gösteriyor.

Hindistan'da bir adamın aldatan eşini ve sevgilisini dövdüğünü gösteren dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

Öfkeli adam, kurbanlarını ahşap direklere bağlayıp bir kalabalığın gözü önünde sopa ve iple saldırdı.

Geleneksel Hint kıyafeti giyen kadın, kocası onu kamçılarken çığlık atıyor ve darbelerden kaçmak için direğin etrafında dönmeye çalışıyordu.

Adam daha sonra verandada ilerleyerek, yine bağlı olan karısının sevgilisini dövmeye başladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu, oldukça sıkılmış görünen bir kalabalık olayı izledi. Ancak bu çocukların dayağı uygulayan adamın ailesine ait olup olmadığı belirsiz.

Hindistan'da, adamın bu eylemleri nedeniyle cezalandırılıp cezalandırılmaması gerektiği konusunda hararetli bir tartışma yaşanıyor.

Eleştirmenler, karısını direğe bağlayıp sopa ve iple döven adamın görüntüsünün aile içi şiddeti teşvik ettiğini ve hatta normalleştirdiğini söylüyor.

Ancak adamın eylemlerini savunanlar, onun sadece ailesinin onurunu koruduğunu ve şüpheli sevgiliyi de bağlayıp dövdüğü için bunun aile içi şiddet sayılmayacağını iddia ediyor.

Video, insan hakları aktivisti Kundan Srivastava tarafından paylaşıldı. Srivastava, adamın yaptıklarını savunmaya çalışan insan sayısına şaşırdığını belirtti.

Polisin olayı soruşturup soruşturmadığı açıklanmadı, ancak aktivistlere göre kadının aksanından olayın Hindistan'ın doğusundaki Bihar Eyaleti'nde gerçekleşmiş olabileceği anlaşılıyor.

Srivastava, çifti tanıyan birilerinin kendisiyle iletişime geçmesini isteyerek, "Ben bu tür şiddete, fiziksel istismara ve suç faaliyetlerine karşıyım" diyerek resmi bir şikâyette bulunmak istediğini belirtti.

Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü

Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü

Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Hindistan Hindistan 3-sayfa Toplum Hukuk Dünya Polis

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Yorumlar (1)

Vedat Zengin:

Ellerine sağlık iy yapmış

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