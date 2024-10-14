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Oba Makarna'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada, ağır yaralanan 35 yaşındaki Naim Karagüzel 29 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Patlama sonucu toplamda 5 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül'de Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde vefat eden 24 yaşındaki Güven Albayrak da 25 gün sonra Düzce'de toprağa verilmişti. İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş de (26) 26 günlük yaşam savaşının ardından 11 Ekim Cuma günü Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

29 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Patlama sonrasında ağır yaralanan ve çeşitli hastanelerde yaşam mücadelesini kaybedenlerin sayısı bugün 5'e yükseldi. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 35 yaşındaki Naim Karagüzel de 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karagüzel'in Hendek ilçesine toprağa verilmesi bekleniyor.

Oba Makarna'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrılmıştı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverilmişti. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş; fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Oba Makarna'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Oba Makarna'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa sakarya Eylül Hukuk Kaza Oba

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