Hendek'te Motosiklet Kazası: 54 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Hendek'te Motosiklet Kazası: 54 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 54 yaşındaki sürücü Şaban Gürsu hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 54 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde bağlı Sümbüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Gürsu (54) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen İ.E. (38) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Gürsu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gürsu, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.E. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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