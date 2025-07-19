Hayvansever İbrahim Göçer, Yıkılacak Binadan Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı

Hayvansever İbrahim Göçer, Yıkılacak Binadan Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
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Kırıkhan'da ağır hasarlı bir binaya giren hayvansever İbrahim Göçer, mahsur kalan yavru köpeği canını hiçe sayarak kurtardı. Deprem sonrası hasarlı binaların yıkımı sırasında yaşanan bu olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkımı gerçekleştirilecek olan ağır hasarlı 5 katlı binaya giren hayvansever İbrahim Göçer'in mahsur kalan yavru köpeği canı pahasına kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da yıkım işlemlerinde sona gelindi. Yıkım işlemlerinin devam ettiği kentte sokakta yaşayan hayvanlar, ağır hasarlı binalara sığınıyorlar. Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında yavru köpeğin mahsur kaldığı fark edildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 33 yaşındaki hayvansever İbrahim Göçer, hasarlı binaya girerek yavru köpeği canı pahasına kurtardı. Ağır hasarlı binadan kurtardığı yavru köpekleri güvenli bölgeye götüren Göçer'in hayvanları kurtardığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Binanın ağır hasarlı olmasına rağmen dualarımızı ederek, içeriye girdik ve 5'inci katta yavru köpeğimizi bulduk"

Yavru köpeği kurtarmak için ağır hasarlı 5'inci kata girip köpeği kurtaran hayvansever İbrahim Göçer, "Kırıkhan'da bütün enkazları ve hasarlı binaları tek tek geziyoruz. Bize de bir ihbar geldi, binanın 5. katında bir yavru köpek mahsur kalmış. Birkaç gündür de ağır hasarlı olduğu için inememiş. 5 katlı ağır hasarlı olmasına rağmen dualarımızı ederek içeriye girdik. Binayı tek tek gezerek 5'inci katta yavru köpeğimizi bulduk. Aşağıya indirip yemeğini ve suyunu verdikten sonra kliniğe götürdüm. Genel muayenesi yapıldıktan sonra besleme noktasına bıraktık. Kırıkhan'ın her noktasında yıkımlar gerçekleşiyor. Allah bir daha depremi yaşatmasın. Bunun gibi ağır hasarlı binalara hayvanlar girerek barınma, sıcaktan korunmak için içeriye giriyorlar. İçeriye bir şekilde giriyorlar ama nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Yıkım ekiplerinde hepsinde numaram var. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bazı canlar için biz ölümü göze aldık. Ben bundan daha kötü durumda olan binalara girdim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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