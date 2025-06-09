Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Üç gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Zeyrek'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nehir Zeyrek paylaşımında "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.

BURHANNETTİN BULUT: ARAŞTIRILIYOR

Nehir Zeyrek'in paylaşımının ardından TV100 canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kübra Par'ın "Zeyrek'in kızının paylaşımı dikkat çekti bir ailede bir şüphe mi var?" sorusuna yanıt verdi.

Bulut, "Bir ihmal söz konusu olduğuna dair kızının bir paylaşımı olmuştu bir telefon görüşmesi sonrası o kazan dairesine indiğine dair bu araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

"İHMAL VAR" DEMİŞTİ

Nehir Zeyrek, geçtiğimiz gün de sosyal medya hesabından olay anına ilişkin paylaşımda bulunmuş, babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, "Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Nehir Zeyrek şu ifadeleri kullanmıştı: "Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğundan söyledi. Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olamdan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ayrıca şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır."

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.