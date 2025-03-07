Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

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Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Mimar Ece Gürel hastanede vefat etti. Arkasında sır dolu 4 gün bırakan Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandığı görüldü. Gürel, 2019 yılında yaptığı paylaşımda ise "Hep doğayla iç içeymişim, hep doğa da olmak dileğiyle" notunu yazdığı görüldü.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti.

HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu. Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in bu gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞTE ECE GÜREL'İN SON PAYLAŞIMI

Öte yandan 2 Mart'ta kaybolan ve gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel, 1 Mart'ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Gürel paylaşımda, "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder" dedi.

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

YILLAR ÖNCEKİ PAYLAŞIMI HERKESİ KAHRETTİ

2019 yılında Ece Gürel'in yaptığı paylaşımda ise "Hep doğayla iç içeymişim, hep doğa da olmak dileğiyle" notunu yazdığı görüldü. Gürel'in ormanda kaybolduktan sonra yaşamını yitirmesiyle paylaşımı gündem oldu.

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıXYZ.:

Dun esyalarinin 9 m yanina geldigi yerde bulundu, esyalarinin yanina geri donmus haberi yapip simdi 2 km diyorsunuz. Nasil haber yapiyorsunuz?

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hastaneye düşen gidiyor. Ekip yetersiz doktor yetersiz çalışan personel maaşına bakıyor bilgi birikim donanım hiç yok. Sağlık sektörümüz son 10 yıldır çok çok kötü.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıElif Şahan:

Güle güle ece.gül yüzün gittiğin yerdede gulmeye devam etsin.sana bu psikolojiyi yaşatanlar aynısını yaşamadan ölmeyecekler bunu bil ve huzurlu uyu.iş yerindeki doping ler kahrolsun.

Yorum Beğen46
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Elif , Doping değil , mobing demen gerekiyor..Öğrenmen için yazdım sadece..

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun.

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Haber YorumlarıQuake Damage:

İnsan hangi şartlarda olursa olsun psikolojik olarak ayakta durmalı. Dayak yersin , iflas edersin, dışlanırsın, tacize uğrarsın, bir belanın içine girersin vs.. Bunlarla ne yaşarsan yaşa psikolojin ayakta durmalı. Pes etmek yenilgidir.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Keşke hiç gitmeseydin o ormana ah ah ecel mi kader mi denir bilemedim Nur içinde yatsın inşallah

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Son otuz yilda doktor degil dizi doktorlari yetistirildi cunku hastaneye yatan gidiyor yazilim hatalarina takilma

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Doktorlar çok yetersiz. Kasım ayında abimi acilden beyin kanaması ile hastaneye götürdük. Çok şanslısınız kanama küçük çabuk yetiştirdiniz ameliyata gerek yok dendi yoğun bakıma alındı. Aynı günün akşamı bize tekrar kanama oldu durumu ağır dediler. Yoğun bakımda saatlerce kanamayı fark edememişler. Maalesef sonra kaybettik.

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Haber YorumlarıEnver Soran:

Üç harfliler çarptığına dair ciddi iddialar var

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