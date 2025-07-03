Hayalleri Uçuşta Son Buldu: Pilot Mehmet Demirci'nin Acı Paylaşımı

Hayalleri Uçuşta Son Buldu: Pilot Mehmet Demirci'nin Acı Paylaşımı
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Hayalleri Uçuşta Son Buldu: Pilot Mehmet Demirci'nin Acı Paylaşımı
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Eskişehir'den havalanan özel uçağın Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düştüğünde yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. 'Hayallerin tam ortasındayım' ifadeleriyle hayatının son yolculuğuna çıktı.

Eskişehir'den havalanan ve Bayburt-Rize- Erzurum sınırında düşen uçağın enkazında cansız bedeni bulunan pilot Mehmet Demirci'nin kazadan saatler önce sosyal medyadan yaptığı, "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım" paylaşımı yürekleri burktu.

Mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci, özel uçağı ile dün Sivrihisar'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğradı. Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen özel jetin enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı. Konuyla ilgili Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde" açıklamasında bulunmuştu.

Pilotun sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Hayatını kaybeden mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Kazadan sadece saatler önce Demirci'nin, "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım. Yolculuk şimdi başlıyor" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptığı görüldü.

Diğer paylaşımında ise Demirci'nin, "Eşyalarımızı topladık, vedalaşmamız gereken dostlarla vedalaştık. Önümüzde uzun ve heyecan dolu bir yol var. Hayallerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yola çıkmamıza sayılı günler kaldı, heyecan dorukta. Takipte kalın, bu yolculukta birlikte olalım" ifadeleri ile düşen uçağı 3 gün önce paylaştığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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