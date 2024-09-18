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Hayalini Kurduğu Üniversite Önünde Feci Kaza: 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

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30 yıl hayalini kurduktan sonra birincilikle mezun olduğu Selçuk Üniversitesi önünde, otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında 50 yaşındaki Mine Nur yaşamını yitirdi. Kazanın detayları ve Mine Nur'un hayat hikayesi ailesini derin bir üzüntüye boğdu.

30 yıl hayalini kurduğu ve birincilikle bitirdiği üniversite önündeki kazada hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Mine Nur'un hayatını kaybettiği kazanın, 30 yıl hayalini kurduktan sonra birincilikle bitirdiği üniversite önünde yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzeri Selçuk Üniversitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar'dan Selçuk Üniversitesi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 42 ACT 997 plakalı kamyon ile yan yoldan çıkan 50 yaşındaki Mine Nur idaresindeki 42 FV 721 plakalı otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Mine Nur olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayalini kurduğu ve birincilikle mezun olduğu okul önünde hayatını kaybetti

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mine Nur'un 30 yıl önce üniversite sınavına giremeden evlendiği ve daha sonra 2 çocuğunun dünyaya geldiği, çocuklarının büyüme yıllarında farklı işlerde çalışan Nur'un, hayalini kurduğu üniversiteye gitmek için sınava girerek Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünü kazandığı öğrenildi. Mine Nur'un geçen yıl bölüm birincisi olarak mezun olduğu üniversite önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Hayalini Kurduğu Üniversite Önünde Feci Kaza: 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa

Selçuk Üniversitesi Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa trafik Eğitim Çocuk Kaza

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