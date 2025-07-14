Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davasında İkinci Duruşma Yapıldı

Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davasında İkinci Duruşma Yapıldı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davada tutuklu sanık Y.C., Yargıtay'ın kararını eleştirdi. Mahkeme, sanığın tutukluluğuna devam kararı vererek duruşmayı erteledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin Yargıtay'ın onama ve bozma kararlarının ardından tekrar görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık fabrika sahibi Y.C., "Yargıtay bu dosyayı okunmadan karar vermiş, okunsaydı lehime bozulması lazımdı" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar, 8'inci duruşmada çıkmıştı. Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda 28 Şubat 2022 tarihinde kararını açıklayan mahkeme heyeti; "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan fabrika sahiplerinden Y.C. ve A.R.E.C.'yi 16 yıl 3 ay, H.A.V.'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.D. ve A.Ç.'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak H.A.V.'nin tahliyesine karar vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahiplerinden A.R.E.C.'ye verilen hapis cezasını onamış, sanıklar Y.C. ile H.A.V., ustabaşı E.Ö., sorumlu müdür A.A., iş güvenliği uzmanı A.D. ve A.Ç.'ye verilen hapis cezalarını bozmuştu. Bu çerçevede Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyayla davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık fabrika sahibi Y.C., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar A.D., müşteki sanık A.Ç., patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. müştekiler, savcı mütalaasına katılmadıklarını beyan ederken tutuksuz sanık A.B., müşteki sanık A.Ç. beraatlarını talep etti.

"Yargıtay bu dosyayı okumadan karar vermiş, okunsaydı lehime bozulması lazımdı"

Cumhuriyet savcısı, vermiş olduğu mütalaasına tekrar ederken tutuklu sanık Y.C. ise, "Mütalaaya katılıyorum ama mütalaada tutukluluk devam talebine katılmıyorum. Ben 5 senedir mağdurum, benim ailem var. Yargıtay bu dosyayı okunmadan karar vermiş, okunsaydı lehime bozulması lazımdı. Yargıtay tarafından verilen cezaya razı edildim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti ise sanık Y.C.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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